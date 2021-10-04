İstanbul'da gece düşen göktaşı kameralara yansıdı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:35

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde bir parlama meydana geldi. Parlamaya neden olan gökyüzünde düşen bir ışık hüzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. Düşen göktaşı adeta gökyüzünü aydınlattı. Öte yandan, düşen göktaşının İstanbul'un bir çok noktasından görüldüğü sosyal medyada vatandaşlar tarafından dile getirildi.

Araç kameraları tarafından kaydedilen o anlarda göktaşının aniden havada belirdiği görülüyor. Saniyeler içinde düşen göktaşı gökyüzünü aydınlatıyor.

Öte yandan, bilim insanları ve astronomlar, geleneksel göktaşlarından bin kat daha büyük olan Bernardinelli-Bernstein isimli gök cisminin Güneş Sistemi'ne yaklaştığını duyurdu. Bilim insanlarının ilk başta büyük boyutları sebebiyle “cüce gezegen” olarak tanımladığı, daha sonra göktaşı olduğu anlaşılan cismin, Dünya'ya en yakın geçeceği tarihin ise 2031yılı olacağı tahmin ediliyor.