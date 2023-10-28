İstanbul'da geri dönüşüm işçilerinden İsrail protestosu

Yayınlanma: 28.10.2023 - 02:50

Güncelleme: 28.10.2023 - 02:50

Çarşı Metro durağı çıkışında toplanan gruptakiler, Filistin bayrakları taşıyarak, "İsrail'i tarihin çöplüğüne atmayın, beş para etmiyor" yazılı pankart açtı.

"Yoksulun halinden yoksul anlar, zalim İsrail devleti Filistin'e yaptıklarının cezasını çekecek" yazılı döviz taşıyan işçiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan dernek yöneticisi Mustafa Ay, Filistin halkının yaşadığı acıları anladıklarını söyledi.

Ay, "Biz geri dönüşüm işçileri olarak buraya sadece acınızı paylaşmak için gelmedik. Yükünüzün altına sırtımızı vermeye geldik. Filistin ve tüm mazlum halkların kaderini dünya devletlerinin alacağı tavır belirlemeyecek. Zaferin yolu direniş ve dayanışmadan geçer" diye konuştu.

Yurtlarından sürülen Filistinlilerin bir gün döneceklerine olan inançla evlerinin anahtarlarını sakladıklarını ifade eden Ay, "Çöplerden bir hayat kurmayı başaran geri dönüşüm işçileri, zaferden sonra Gazze'de yeni bir hayat kurmak için Filistin halkına omuz vermeye hazır olacak" dedi.