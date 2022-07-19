İstanbul'da, görme engelli yurttaşa saldırı

19 Temmuz 2022 Salı, 13:19

Olay, Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi'nde, 12 Temmuz Salı günü saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ev olarak kullandığı dükkandan alışveriş yapmak için çıkan Kenan Baş'ın koluna tanımadığı biri girdi.

Baş'ın kolunu kurtararak yürümeye devam etmesi üzerine saldırgan, Baş'ı takip etmeye başladı. Alışveriş yapmak üzere bakkala giren Baş, kendisini takip eden şahıs tarafından burada saldırıya uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan Baş, dükkan sahiplerinin araya girmesiyle saldırganın elinden kurtuldu.

Kenan Baş'ın, kendisini darbeden saldırgandan şikayetçi olması üzerine; olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.

Baş, uğradığı saldırıyı şöyle anlattı:

“Akşam ekmek alıp, eve dönmeyi düşünüyordum. Mecbur dışarı çıkmak zorundaydım. Dükkanda yaşıyorum, kendi başıma mücadele ediyorum. Cadde üzerindeyken, vatandaşın biri koluma yapıştı. Ben çektim, o çekti. 'Nereye gidiyorsun?' dedi, 'Fırına gidiyorum ağabey, ekmek alacağım' dedim. Beni çekiştirmeye devam etti. Fırından ekmeğimi aldım, bakkaldan bir tane çekirdek alayım dedim; bakkala gittim. Çekirdeğimi aldım, ücretini ödüyordum ki o anda saldırgan, bana vurmaya başladı. Zaten kamera kayıtları bizi gösterdiği gibi o anda müdahale edemedim, gördüğünüz gibi mağdurum.

Saldırgan, vurduğu gibi yere yığıldım; o anda ne olduğunu bilmedim. Can havliyle bakkal sahibi bizi ayırmaya çalıştı. Bana, 'Kenan burada olmaz' dedi; beni kurtaracağı yerde dışarı atmaya çalıştı. Ayırdı fakat beni halen olay içerisinde bırakmaya çalışıyor. O anda ben de can havliyle polisi aradım

Bugün benim başıma gelenin, yarın başka birinin başına gelmesini istemediğim için olayı büyüterek kimsenin canı yansın istemiyorum. Kesinlikle tanımıyorum, alkollü olduğunu iddia ediyor ama ben alkollü olduğunu düşünmüyorum. Uyuşturucu madde mi kullandı, bilemiyorum. Olaydan sonra kendime gelemedim. Can güvenliğim yok diyebilirim. Saldırganın infaz dosyası varmış. Tehdit ediyor ama korkmuyorum. Bir canım Allah’a var diyorum, gelsin alsın artık."