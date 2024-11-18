İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yayınlanma: 18.11.2024 - 08:53

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:54

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 9 günlük ara tatilin sona ermesiyle eğitim-öğretim bugün başladı. Haftanın ilk günü olması ve okulların açılmasıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.

Bazı noktalarda yer yer durma noktasında gelen trafik, özellikle ana arterlerde sürücülerin oldukça yavaş ilerlemesine sebep oldu. Avcılar’da yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.