Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:50

Güncelleme: 21.03.2025 - 15:50

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar yurttaşlar tarafından merak eidliyor. İstanbul Valiliği, cumartesi günü saat 14'e kadar kapalı olacak yolları açıkladı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte alternatif güzergahlar

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 21 Mart Cuma günü başlayacak olan protestolar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, güvenlik önlemleri kapsamında 21 Mart saat 14:00 ile 22 Mart saat 14:00 arasında kapanacak olan yolları açıkladı.

KAPANACAK YOLLAR (14.00 İTİBARİYLE)

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu