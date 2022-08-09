İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları uyardı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?
AKOM'dan İstanbullura yağış uyarısı geldi.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İBB'den yapılan açıklamada, kentin bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.
Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması ve yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği aktarılan açıklamada, yağışlı havanın 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği kaydedildi.
İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?
Kentte yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım gibi hava olaylarının da beklendiği ifade edilen açıklamada, kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olmasının öngörüldüğü bildirildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
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