İstanbul'da hayrete düşüren hırsızlık!

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 14:06

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 14:08

Türkiye derin bir ekonomik krizle boğuşurken, sandığa gitmek için gün sayıyor. Yurttaş artan hayat pahalılığının altında eziliyor. Ülke her gün dehşet verici şiddet olaylarına sahne olurken, bir yandan da ajanslara hayrete düşüren hırsızlık haberleri düşüyor.

Kuyumcu soygunu, evden hırsızlık, araba çalma... Hemen her gün benzer haberler kulaklarınıza çalınıyor. Ancak bu hadise aklınıza gelebilecek tüm hırsızlık vakalarından daha tuhaf...

Yer İstanbul, Kartal. Bu tuhaf olay Atalar semtinde bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere bir otobüs durağı, yedi sekiz otomobil ve iki palet yansıyor.

Yolda araçlar ilerlerken görüntüye iki kişi giriyor.

Bunlardan biri yerde duran paletlerden birini sırtlayıp kayıplara karışıyor.