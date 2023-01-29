İstanbul'da hayrete düşüren hırsızlık!
Hemen her gün benzer haberler kulaklarınıza çalınıyor. Ancak bu hadise aklınıza gelebilecek tüm hırsızlık vakalarından daha tuhaf... Yer İstanbul, Kartal. Bu tuhaf olay Atalar semtinde bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye derin bir ekonomik krizle boğuşurken, sandığa gitmek için gün sayıyor. Yurttaş artan hayat pahalılığının altında eziliyor. Ülke her gün dehşet verici şiddet olaylarına sahne olurken, bir yandan da ajanslara hayrete düşüren hırsızlık haberleri düşüyor.
Kuyumcu soygunu, evden hırsızlık, araba çalma... Hemen her gün benzer haberler kulaklarınıza çalınıyor. Ancak bu hadise aklınıza gelebilecek tüm hırsızlık vakalarından daha tuhaf...
Yer İstanbul, Kartal. Bu tuhaf olay Atalar semtinde bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülere bir otobüs durağı, yedi sekiz otomobil ve iki palet yansıyor.
Yolda araçlar ilerlerken görüntüye iki kişi giriyor.
Bunlardan biri yerde duran paletlerden birini sırtlayıp kayıplara karışıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dehşet saçan polis hakkında yeni gelişme
- İsveç'ten NATO kararı
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- 'Yeni sistem kronometreyi sıfırladı'
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt
- Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı
- 'Bilecik'e başka bir şey için geldim...'
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...