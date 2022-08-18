İstanbul’da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:00

İstanbul Küçükçekmece'deki caddede iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.