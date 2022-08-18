İstanbul’da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

Küçükçekmece'deki caddede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 7 kişi yaralandı.

(DHA)
18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:00
İstanbul’da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var
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İstanbul Küçükçekmece'deki caddede iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


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