İstanbul’da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var
Küçükçekmece'deki caddede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 7 kişi yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece'deki caddede iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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