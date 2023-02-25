İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:47

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:02

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Veliefendi Mahallesi 75-1 Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda A.A., H.A. ve N.U. silahla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

Yaralılardan A.A. ile H.A. bindikleri otomobille kaçarken, park halindeki ticari araca çarptı. Şüpheliler araçları hasar görmesine rağmen bölgeden uzaklaşırken, N.U. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittikleri tespit edilen A.A. ile H.A'yı gözetim altına aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin silahlı kavgaya ilişkin çalışmasının devam ettiği bildirildi.