İstanbul'da ilginç olay: Oyuncak silahla kuyumcu soygunu
İstanbul'da bir kuyumcuda M.A. isimli şahıs, oyuncak silahla soygun girişiminde bulundu. Soygun girişimi başarısız olan şahıs, olay yerinden kaçtı.
Gaziosmanpaşa'da Hürriyet Mahallesi'nde geçen salı günü saat 18.00 sıralarında yüzünde maske olan kapüşonlu bir kişi kuyumcu dükkanına girip çantayı altın tezgahının üstüne bıraktı.
Cebinden silah çıkartan kişiyi gören kuyumcu dükkanı çalışmaları silahı elinden almaya çalıştı. Panik yapan soyguncu hızla kaçtı.
TUTUKLANDI
Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri ayrıntılı bir şekilde inceledi. 65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen Perşembe günü Esenler'de evinde gözaltına alındı.
M.A.'nın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü!
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Haberimize erişim engeli
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'