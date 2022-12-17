İstanbul'da ilginç olay: Oyuncak silahla kuyumcu soygunu

İstanbul'da bir kuyumcuda M.A. isimli şahıs, oyuncak silahla soygun girişiminde bulundu. Soygun girişimi başarısız olan şahıs, olay yerinden kaçtı.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:53
İstanbul'da ilginç olay: Oyuncak silahla kuyumcu soygunu
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Gaziosmanpaşa'da Hürriyet Mahallesi'nde geçen salı günü saat 18.00 sıralarında yüzünde maske olan kapüşonlu bir kişi kuyumcu dükkanına girip çantayı altın tezgahının üstüne bıraktı.

Cebinden silah çıkartan kişiyi gören kuyumcu dükkanı çalışmaları silahı elinden almaya çalıştı. Panik yapan soyguncu hızla kaçtı. 

TUTUKLANDI

Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri ayrıntılı bir şekilde inceledi. 65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen Perşembe günü Esenler'de evinde gözaltına alındı.

M.A.'nın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 


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