Zonguldak'ta kuyumcu soygunu: Not bırakıp bilezik çaldı

24 Kasım 2022 Perşembe, 17:12

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dün bir kuyumcuya giren şüpheli İ.B., annesine bilezik alacağını söyleyerek fiyat bilgisi aldı.

Elindeki bileziği incelerken kuyumcuya sorular yönelten İ.B., "Abi kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim" yazılı not bırakıp kaçtı.

Kısa zamanda dolmuşta yakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış'ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananları anlatan kuyumcu Danış, "Aslında şikayetçi olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım" dedi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı.