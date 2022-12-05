Yunanistan'da banka soyguncusu albay çıktı
Yunanistan'ın Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin bir albay olduğu belirlendi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bu sabah Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin 53 yaşında bir albay olduğu belirlendi.
Başka soygunlara karışıp karışmadığının da araştırılması amacıyla zanlının Attiki Emniyet Biriminde tutulduğu belirtildi.
Albayın, askeri mahkemede yargılanması öngörülüyor.
Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce başka banka soygunlarında da bulunduğundan şüphelenilen albayın kumar nedeniyle tefecilere olan borcunu ödemek için bu yola başvurduğu iddia edildi.
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