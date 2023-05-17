İstanbul'da infial yaratan olay! Pikapta asılı şekilde taşınan köpek görüntüsü tepkilere neden oldu
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki pikabın arkasında asılı şekilde görülen köpek görüntüleri büyük tepkilere neden oldu. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülenen olay, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Polis ekipleri sürücüyü ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü.
Olay, dün sabah saatlerinde Rumeli Feneri yolunda meydana geldi. Seyir halindeki pikabın arkasında asılı vaziyette görülen ölü köpek, tepkilere neden oldu.
Başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen pikap sürücüsünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.
FARK ETMEMİŞ
Sürücünün ifadesinde, köpeğiyle ormanlık alanda gezmek için yola çıktığını, köpeği pikabın kasasına bağladığını ve seyir halindeyken köpeğin korkup dışarı atladığını ve bu şekilde öldüğünü, köpeğin asılı kaldığını da fark etmediğini söylediği öğrenildi.
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