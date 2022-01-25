İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı

Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30’da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

AA
25 Ocak 2022 Salı, 07:50
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı
Abone Ol google-news

Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30’da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler