İstanbul'da kaç taksi plakası var? İstanbul'da taksi plakası fiyatları ne kadar? Şehir şehir taksi plakası fiyatları...
İstanbul’un en büyük sorunlarından bir olan ticari taksilere yenilerinin eklenmesi gerekiyor. İstanbul halkının memnun olmadığı taksilerin sayısı artıyor. Peki, İstanbul'da kaç taksi plakası var? İstanbul'da taksi plakası fiyatları ne kadar? Şehir şehir taksi plakası fiyatları...
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin UKOME kararıyla yeni plaka satışı yapacağını açıkladı. Peki, İstanbul'da kaç taksi plakası var? İstanbul'da taksi plakası fiyatları ne kadar? Şehir şehir taksi plakası fiyatları...
İSTANBUL'DA KAÇ TAKSİ VAR?
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu İstanbul'da taksi sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güncel olarak 18 bin 395 tane sarı taksi bulunurken emniyet, jandarma, İBB 2022'nin 10. ayına kadar 11 bin 757 yaptırımında bulunmuş. Taksilerin yüzde 64'lük kısmına isabet rakam olup yüzde 61'i yol ve yolcu seçmek, kısa mesafeye gitmemek, kaba davranış söz konusu. İstanbul'da ciddi bir taksi problemi olduğu belirtilirken 1000 kişiye düşen 1'in altında taksi sayısı olduğu belirtildi.
İSTANBUL TAKSİ PLAKASI FİYATLARI
5.400.000 - 5.500.000 TL
ŞEHİR ŞEHİR TAKSİ PLAKASI FİYATLARI
Ankara
5.500.000 - 6.500.000 TL
Antalya
5.000.000 - 15.000.000 TL
Bursa
5.000.000 - 12.250.000 TL
Tekirdağ
Çerkezköy 2.750.000 - 3.750.000 TL
Çorlu 2.750.000 - 4.750.000 TL
Hayrabolu 1.000.000 - 2.000.000 TL
Kapaklı1.000.000 - 2.000.000 TL
Malkara 1.000.000 - 2.000.000 TL
Marmara Ereğli 2.000.000 - 3.000.000 TL
Merkez 1.750.000 - 2.750.000 TL
Muratlı 2.000.000 - 3.000.000 TL
Saray 1.000.000 - 2.000.000 TL
Şarköy 1.000.000 - 2.000.000 TL
Kırklareli
Babaeski 750.000 - 1.750.000 TL
Demirköy 750.000 - 1.750.000 TL
Kofçaz 750.000 - 1.750.000 TL
Lüleburgaz 1.750.000 - 2.750.000 TL
Merkez 2.000.000 - 3.000.000 TL
Pehlivanköy 750.000 - 1.750.000 TL
Pınarhisar 750.000 - 1.750.000 TL
Vize 50.000 - 1.750.000 TL
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