Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:23

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:23

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin UKOME kararıyla yeni plaka satışı yapacağını açıkladı. Peki, İstanbul'da kaç taksi plakası var? İstanbul'da taksi plakası fiyatları ne kadar? Şehir şehir taksi plakası fiyatları...

İSTANBUL'DA KAÇ TAKSİ VAR?

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu İstanbul'da taksi sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güncel olarak 18 bin 395 tane sarı taksi bulunurken emniyet, jandarma, İBB 2022'nin 10. ayına kadar 11 bin 757 yaptırımında bulunmuş. Taksilerin yüzde 64'lük kısmına isabet rakam olup yüzde 61'i yol ve yolcu seçmek, kısa mesafeye gitmemek, kaba davranış söz konusu. İstanbul'da ciddi bir taksi problemi olduğu belirtilirken 1000 kişiye düşen 1'in altında taksi sayısı olduğu belirtildi.

İSTANBUL TAKSİ PLAKASI FİYATLARI

5.400.000 - 5.500.000 TL

ŞEHİR ŞEHİR TAKSİ PLAKASI FİYATLARI

Ankara

5.500.000 - 6.500.000 TL

Antalya

5.000.000 - 15.000.000 TL

Bursa



5.000.000 - 12.250.000 TL

Tekirdağ

Çerkezköy 2.750.000 - 3.750.000 TL

Çorlu 2.750.000 - 4.750.000 TL

Hayrabolu 1.000.000 - 2.000.000 TL

Kapaklı1.000.000 - 2.000.000 TL

Malkara 1.000.000 - 2.000.000 TL

Marmara Ereğli 2.000.000 - 3.000.000 TL

Merkez 1.750.000 - 2.750.000 TL

Muratlı 2.000.000 - 3.000.000 TL

Saray 1.000.000 - 2.000.000 TL

Şarköy 1.000.000 - 2.000.000 TL

Kırklareli

Babaeski 750.000 - 1.750.000 TL

Demirköy 750.000 - 1.750.000 TL

Kofçaz 750.000 - 1.750.000 TL

Lüleburgaz 1.750.000 - 2.750.000 TL

Merkez 2.000.000 - 3.000.000 TL

Pehlivanköy 750.000 - 1.750.000 TL

Pınarhisar 750.000 - 1.750.000 TL

Vize 50.000 - 1.750.000 TL