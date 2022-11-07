İstanbul'da kadınlar 25 Kasım'da Taksim Tünel'de

07 Kasım 2022 Pazartesi, 18:49

İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Taksim Tünel’de olacaklarını duyurdu.

Kadınlar, duyuruda “Gelsin erkekler bildiği gibi, gelsin devlet bildiği gibi. Biz de 25 Kasım saat 19.00’da erkek-devlet şiddetine karşı Taksim Tünel’deyiz bildiğimiz gibi. Haydi bakalım saatlerimizi ayarlayalım, çağrımızı ulaştırmadık kadın bırakmayalım” dedi.