İstanbul'da kadınlar 25 Kasım'da Taksim Tünel'de
İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Taksim Tünel’de olacaklarını duyurdu.
İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Taksim Tünel’de olacaklarını duyurdu.
Kadınlar, duyuruda “Gelsin erkekler bildiği gibi, gelsin devlet bildiği gibi. Biz de 25 Kasım saat 19.00’da erkek-devlet şiddetine karşı Taksim Tünel’deyiz bildiğimiz gibi. Haydi bakalım saatlerimizi ayarlayalım, çağrımızı ulaştırmadık kadın bırakmayalım” dedi.
Gelsin erkekler bildiği gibi,— 25 Kasım Kadın Platformu (@25KasimKadin) November 6, 2022
Gelsin devlet bildiği gibi,
Biz de 25 Kasım saat 19.00'da erkek-devlet şiddetine karşı Taksim Tünel'deyiz bildiğimiz gibi ??
Haydi bakalım saatlerimizi ayarlayalım, çağrımızı ulaştırmadık kadın bırakmayalım ?? pic.twitter.com/Oy4MKqHmdm
Video Haberler
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- Soylu resmen itiraf etti!
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'
- 56 yaşındaki kadın oğlunun bebeğini doğurdu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan 'alfabe' sorusu