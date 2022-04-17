İstanbul'da kapı kapı dolaşıp 'şeriat bildirisi' dağıttılar: Laikliği hedef aldılar

17 Nisan 2022 Pazar, 11:56

İstanbul'un Şişli ilçesinin Merkez Mahallesi’ndeki binaların kapılarına "Müslüman Olmak Neyi Gerektirir" başlıklı bildiriler ve "İmanı Bozan İşler ve İşletmeler" yazılı bir CD bırakıldı.

IŞİD'ın görüşlerinin savunulduğu ve şeriat propagandasının yapıldığı bildiride, Atatürk ilke ve inkılapları, demokrasi ve oy kullanma hakkı hedef alınarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de yaşayan insanlar olarak çok iyi biliyoruz ki 1920'lerden sonra hakimiyet yani emir ve yasak koyma Allah'a değil millete verilmiştir. Hatta hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denmektedir. Türkiye'de şeriat yani Kuran Kanunları değil insanların kendi kafalarından çıkardıkları kanunlar geçerli. Demokrasi de, laiklik de İslam'a tamamen ters olan küfür sistemleridir"

Bildiriyi kimin ya da kimlerin dağıttığı bilinmezken, bildirilerin sonunda "Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz: Fatih Sadri, Rasul Nasih" notu görüldü.

OY HAKKI İÇİN "KAFİRLİK" DENDİ

Oy verenlerin de hedef alındığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Gelelim oy verenlere: Oy verenler de laikliğe ve demokrasiye bağlı kalacaklarına dair yemin edecek olan ve Allah'ın indirdiği hükümlerle hüküm vermeyecek olan kimselere oy verip devletin başına idareci olarak getirdiklerinden dolayı imandan çıkarlar, Başka bir ifade ile demokrasi partilerle ayakta durur, partiler de oylarla ayakta durur. Küfür sistemini ayakta tutmak kafirliktir."

Günümüz modern eğitiminin de hedef alındığı skandal bildiride, "İsterse bu okulun adı imam hatip olsun isterse özel okul olsun yine çocuklar gönderilemez" ifadeleri kullanıldı:

"İmanı bozan şeyler sadece partilerde mevcut sayılmasın. Günümüz okullarında da mevcuttur. Ders kitaplarında İslam'a zıt olarak yaptığı devrimler iyi bir şeymiş gibi öğretiliyor. Mesela şeriat bizi geri bıraktı. En iyi yönetim demokrasidir, laikliktir. Arap harfleri karma burma olduğu için harf devrimi yapıldı. Latin harfleri getirildi. Kadın ve erkek kıyafetleri değiştirildi. Zina, faiz, içki daha birçok şeyler serbest bırakıldı. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi günler bayram olarak kutlandı. Çünkü bugünlerde hakimiyet hakkı millete verildi. Yani şeriat kanunları kaldırıldı.

Halbuki bir fetvada 'bir kimse nevruz günü (Mecusilerin ilkbaharın gelişini kutladığı gün) kafirlerin toplandığı yere giderse kafir olur' diye yazılıdır. Değil bir diploma için hatta dünya bile verecek olsalar imanımızı bozacak şeyler yapmayın. Çünkü ölünce azabı vardır. Böyle bir devletin açtığı ve açılmasına izin verip gözetim altında tuttuğu bu okullara, isterse bu okulun adı imam hatip olsun isterse özel okul olsun yine çocuklar gönderilemez."

"İmanı Bozan İşler ve İşletmeler" başlıklı CD'nin üzerinde "Öyle bir zaman gelecek ki, iman ele alınan kor ateş gibi olacak. Bırakırsa söner, ele alırsa eli yakar" ifadeleri yer aldı. CD'nin üzerinde ayrıca "yardımcı ve dost kaynaklar" diyerek Fatih Sadri ve Rasul Nasih isimlerine göndermede bulunuldu.

DAHA ÖNCE DE DAĞITMIŞLARDI

Türkiye'deki sistemin eleştirildiği ve şeriat kanunlarıyla yönetilmesi gerektiği ifade edilen bildiri geçen sene Ankara'da da dağıtılmıştı. Dağıtılan bildiride, "İmanı Bozan İşler ve İşletmeler" başlıklı videonun Google'da aratılarak okunması istenmişti.

Youtube'da aratınca çıkan videonun "sadbinubade" isimli bir hesap tarafından paylaşıldığı görülüyor.

Aynı bildirinin daha önce Çanakkale'de, Nevşehir'de ve Ankara Tuzluçayır'da dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Bildirilerin altına adı konulan Fatih Sadri isminin kim olduğu ise hala bilinmiyor.