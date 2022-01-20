İstanbul'da kar beklentisi: Ekrem İmamoğlu yurttaşları uyardı
Meteoroloji yarından itibaren İstanbul'un yeni bir soğuk hava dalgası altına gireceğini duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbulluları uyardı.
İstanbul yarın akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Beklenen soğuk hava ve yağışlar öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları uyardı.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, "AKOM’a göre İstanbul’da cuma akşamından itibaren sıcaklık daha da düşecek, soğuk ve yağışlı hava gelecek hafta da devam edecek" bilgisini paylaştı.
"Biz, buzlanma ve kar yağışı sebebiyle oluşacak her türlü olumsuz duruma karşı önlemimizi aldık" diyen İmamoğlu, yurttaşlara, "Lütfen siz de tedbirli ve dikkatli olun" çağrısında bulundu.
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