İstanbul'da "kar fırtınası" alarmı! Son 35 yılın en güçlüsü olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışı için perşembe gününü işaret etti. Uzmanlar kar yağışının son 35 yılın en güçlü mart karı olduğunu açıkladı. İşte il il 8 Mart hava durumu raporu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin bugün çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde İç Ege'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar Mevkii'nin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğusunda genellikle kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, öğlen yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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