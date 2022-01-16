İstanbul'da kar sürprizi

16 Ocak 2022 Pazar, 00:00

İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oldu.

Yoğun kar yağışı kısa süre içerisinde arabaların üzerini beyaza bürüdü. Arnavutköy’de ise bazı çocuklar kar yağışının heyecanıyla sokağa çıkarak kar topu oynadı.

“BU SEFER ÇOK YAĞIYOR”

Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, “Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor. Ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum” dedi.

Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, “Seneler sonra ilk defa kar yağdı. Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, biz de mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda” diye konuştu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti. Esenyurt'ta bir aracın yokuş yukarı çıkarken zorlandığı görüldü. Sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü.

ANADOLU YAKASINDA DA ETKİLİ OLDU

Anadolu Yakası'nda da etkili olan kar yağışı sonrası şehrin yüksek noktaları beyaza büründü. Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Çamlıca Tepe'sine çıktı. Beyaza bürünen Çamlıca tepesine çıkan vatandaşlardan bazıları tepede hatıra fotoğrafı çekilirken bazı vatandaşlarda kar topu oynadı. İHA