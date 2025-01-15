Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:41

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:41

Türkiye, yeni haftaya Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve etkili yağış ile devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

AKOM: İZLANDA SOĞUKLARI ETKİLİ OLUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava tahmin raporu yayınladı. Rapora göre, megakentte hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.

Raporda yer verilen açıklamada, "İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek" denildi. Ayrıca yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 2 DERECE

AKOM tarafından hazırlanan 13 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugünkü sıcaklıklar 7°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 2°C'ye kadar düştü.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Öte yandan Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Gün boyunca aralıklı yağış beklenirken yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla esmesi de bekleniyor.

AKOM açıklamasında yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.