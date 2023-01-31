İstanbul'da kar yağışı! 5 saat uçağın içinde beklediler

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:24

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:02

Akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları uçaklarında rötarlar yaşandı. Kalkıştan önce buzlanmaya karşı De-icing yaptırmak için sıraya giren uçaklar, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

5 SAAT UÇAK İÇİNDE BEKLEDİLER

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Bremen seferini yapan TK 1332 sefer sayılı uçağının saat 16.00’da kalkması gerekirken, 5 saatlik rötarla saat 20.50’de kalktı. Bu sırada yolcular uçak içinde bekledi. Uçakta yaşadıklarının görüntüsünü çeken yolcular, çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

De-icing cihazı bozulunca uçaklar uzun süre bekledi

Havanın soğuması uçakların buzlanmaya karşı De-icing yaptırmak için sıraya girmesine neden oldu. Bu sırada De-icing cihazının birinin arıza yapması nedeniyle uçaklar uzun süre motoru çalışır vaziyette beklemek zorunda kaldı. Motoru çalışır vaziyette uzun süre beklemek zorunda kalan uçaklar yakıt kritiğine girdi.

Yeniden yakıt almak için park pozisyonuna dönen bazı Türk Hava Yolları uçaklarının bu sefer de kabin ekibinin uçuş görev süresi bitti. Görev süreleri dolan kabin ekiplerinin evlerinden gelmesi beklendi. Yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle THY’nin bazı seferleri 2 ile 5 saat arasında rötar yapmak zorunda kaldı. Rötar yapan THY uçaklarının yolcuları bu duruma isyan etti. Yaşadıkları sıkıntıları yetkililere sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.