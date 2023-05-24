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İstanbul'da katliam gibi kaza! İlk belirlemelere göre 4 ölü var

Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 00:51
İstanbul'da katliam gibi kaza! İlk belirlemelere göre 4 ölü var
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Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde Bostancı mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan otomobil, karayolunda çalışma yapan belediye işçilerine çarptı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 


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