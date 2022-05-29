İstanbul'da kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

29 Mayıs 2022 Pazar, 19:45

Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 18.30 sıralarında 34 DAD 223 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 YB 7543 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada, 34 YB 7543 plakalı otomobilin içerisindeki sürücü, biri çocuk 2 yolcu ve 34 DAD 223 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada, biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı.