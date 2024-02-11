İstanbul’da kilit ilçe: AKP’ninki belirlendi, gözler CHP'nin adayında

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt’ta AKP'nin adayı belli olurken, CHP'nin adayının ise PM toplantısında belirleneceği belirtiliyor. Kulislerde CHP'nin adayını değiştirmesinin sürpriz olmayacağı öne sürülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:07
İstanbul’da kilit ilçe: AKP’ninki belirlendi, gözler CHP'nin adayında
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunda ilçe belediyeleri büyük önem taşıyor. 

CHP, 2019 yerel seçiminde kazandığı Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt’u kaybetmek istemiyor. 

Duvar’ın aktardığına göre, AKP de İstanbul seçiminde bu ilçenin önemini, “Esenyurt’u kazanan İstanbul’u kazanır” sözleriyle anlatıyor. 

AKP’nin aday tercihi Mardinli Hamit Öncü oldu. 

Aktarılan habere göre, 2019 seçimlerinde Kemal Deniz Bozkurt ile seçimi kazanan CHP’nin ise adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak. CHP’liler Esenyurt’taki aday tercihinin büyük önem taşıdığını, pazartesi yapılacak CHP’nin Parti Meclisi’nde de Çankaya ya da Kadıköy değil asıl Esenyurt adayına bakılması gerektiğini söylüyor.


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