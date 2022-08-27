İstanbul'da komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
İstanbul Sancaktepe'de komiser yardımcısı Sinan Aytığ, tartıştığı arkadaşı Aynur A. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Aynur A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Fatih Mahallesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Van'a tayin olan Çavuşbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Sinan Aytığ, arkadaşı Aynur A. ile araç içerisinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aynur A. yanında bulunan silahla Sinan Aytığ'ı başından vurdu. Aytığ, yaralanırken, Aynur A. silahı atarak olay yerinden kaçtı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytığ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisi ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, komiser yardımcı Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğunu, araç içinde ve dışında 2 adet boş kovan bulunduğunu tespit etti.
Aytığ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Aynur A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinan Aytığ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu yakın zamanda Van'a ataması yapıldığı öğrenildi.
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aytığ'ın cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aytığ'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- 'Yemezler demokrat tavırları'
- Kadını baba tuttu, oğlu bıçakladı
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Gülşen'i hedef haline getirdi, 'buhar olup uçtu'
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi