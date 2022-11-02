İstanbul'da korku dolu anlar... Sevgilisiyle tartıştı, dehşeti yaşattı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:29

Şişli'de 26 yaşındaki yüzde 66 engelli raporu bulunan Ergün Yıldırım, geçen perşembe günü sevgilisiyle tartıştı. Tartışma sonucunda genç kadın, Yıldırım’dan ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Yıldırım, otomobiline binerek evinin önüne geldi.

Burada telefonla sevgilisini arayan Yıldırım, dışarıya gelmesini istedi. Bir süre sonra aracın yanına gelen genç kadın, Yıldırım ile tekrardan tartışmaya başladı.

TARTIŞTI, KENDİSİNİ BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın ardından genç kadın evine doğru yürüdüğü esnada Yıldırım, aracın içerisinde tabancayla kendini başından vurdu. Sesleri duyan genç kadın ve saniyeler önce binaya giren bir kişi koşarak dışarıya çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İNCELEME YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ekipler ardından görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Çalışmaların ardından genç kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri ise araçta bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri tabancayı ve mermi çekirdeğini incelemek üzere delil torbasına koyarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastanede ameliyata alınarak yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Ergün Yıldırım, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.