İstanbul'da korku dolu anlar... Sevgilisiyle tartıştı, dehşeti yaşattı
Şişli’de sevgilisiyle tartışan 26 yaşındaki engelli genç dehşeti yaşattı. Otomobiliyle genç kadının evinin önüne gelen genç, tartışmanın ardından aracın içerisinde silahla kendini başından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Şişli'de 26 yaşındaki yüzde 66 engelli raporu bulunan Ergün Yıldırım, geçen perşembe günü sevgilisiyle tartıştı. Tartışma sonucunda genç kadın, Yıldırım’dan ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Yıldırım, otomobiline binerek evinin önüne geldi.
Burada telefonla sevgilisini arayan Yıldırım, dışarıya gelmesini istedi. Bir süre sonra aracın yanına gelen genç kadın, Yıldırım ile tekrardan tartışmaya başladı.
TARTIŞTI, KENDİSİNİ BAŞINDAN VURDU
Tartışmanın ardından genç kadın evine doğru yürüdüğü esnada Yıldırım, aracın içerisinde tabancayla kendini başından vurdu. Sesleri duyan genç kadın ve saniyeler önce binaya giren bir kişi koşarak dışarıya çıktı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
İNCELEME YAPILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ekipler ardından görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Çalışmaların ardından genç kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri ise araçta bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri tabancayı ve mermi çekirdeğini incelemek üzere delil torbasına koyarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan hastanede ameliyata alınarak yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Ergün Yıldırım, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- CHP’deki istifalara az kaldı
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'