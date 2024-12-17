İstanbul'da korkunç olay... 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldılar!

Bayrampaşa ilçesinde gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybeden ve yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi, hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay... 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldılar!
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 08:27

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Altıntepsi Mahallesi’nde saat 01.15 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. 

İddiaya göre; henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları sırada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılarak kanlar içinde kalan şahısları gören yurttaşların yaşadığı panik anları ise, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #bayrampaşa #duvar #şerit #beton zemin

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