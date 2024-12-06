Galata Kulesi'nde korkunç olay: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesine çıkan bir kişi dengesini kaybederek, düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen 19 yaşındaki Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay bugün saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi.
Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Etiketler: #Beyoğlu #Galata Kulesi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Birçok kurumda görevden alma ve atamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!