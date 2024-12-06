Galata Kulesi'nde korkunç olay: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesine çıkan bir kişi dengesini kaybederek, düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen 19 yaşındaki Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Galata Kulesi'nde korkunç olay: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:54

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi.

Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 


Etiketler: #Beyoğlu #Galata Kulesi

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