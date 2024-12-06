Adana'da korkunç olay... Evinin önünde silahla öldürüldü!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:34

Güncelleme: 06.12.2024 - 09:45

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Polat (24) evinin önünde olduğu sırada, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Polat kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise geldiği motosikletle kaçtı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.