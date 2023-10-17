İstanbul'da korkunç olay: Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Esenyurt'ta kağıt toplayan şahıs tarafından çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi’nde kağıt toplayan bir şahıs, çöp konteynerinde bebek olduğunu fark etti.
Şahsın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis çevrede güvenlik çemberi oluştururken olay yeri inceleme ekipleri de konteyner çevresinde çalışma yaptı.
Bebek cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nilgün Belgün'den 'Metin Akpınar' açıklaması
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar!
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- Ücretsiz ulaşıma kısıtlama