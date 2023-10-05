Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:05

Güncelleme: 05.10.2023 - 13:05

Heteropaternal süperfekondasyon olayı bugün en çok konuşulan konular arasına girdi. Esra Erol'da programında gündeme gelen bu olay araltırılmaya başladı. Peki, İkiz bebekler farklı babalardan olabilir mi? İkizlerin farkı babadan olması mümkün mü? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, nasıl olur? İşte ayrıntılar...

İKİZ BEBEKLERİN BABASI FARKLI KİŞİLER OLABİLİR Mİ?

Çok nadir olarak yaşanan Heteropaternal süperfekondasyon nedeniyle ikiz olarak dünyaya gelen bebeklerin babaları farklı kişiler olabiliyor.

HETEROPATERNAL SÜPERFEKONDASYON, NEDİR, NEDEN OLUR?

Heteropaternal süperfekondasyon, aynı anne tarafından doğmuş gibi görünen ancak farklı biyolojik babalara ait olan kardeşlerin durumunu ifade eden bir terimdir. Yani, bir anne tarafından aynı hamilelik döneminde dünyaya gelmiş olan iki veya daha fazla çocuğun farklı biyolojik babalardan olması durumudur.

Heteropaternal süperfekondasyon genellikle nadir bir durumdur ve genellikle DNA testleriyle tespit edilir. Bu durum, bir kadının farklı zamanlarda cinsel ilişkiye girdiği ve bu ilişkilerden gelen sperm hücrelerinin farklı yumurtaları döllediği durumlarda ortaya çıkabilir.

Heteropaternal süperfekondasyonun bir sonucu olarak, aynı anne tarafından doğmuş gibi görünen kardeşlerin farklı genetik profillere sahip olmaları mümkündür. Bu durum, genetik testlerle belirlenebilir ve biyolojik aile bağlarını açığa çıkarabilir.

TÜRKİYE'DE EN SON VAKA 2010 YILINDA

İstanbul’da da 2010 yılında meydana gelen olayda ikiz bebek sahibi çift bebeklerin birbirlerine benzememesi sonucu şüphelenerek DNA testi yaptırmıştı. Babaların farklı olduğunun anlaşılması üzerine çiftin mahkemeye gitmesiyle olay basına yansımıştı.

Doktorların "Milyonda bir olur" dediği ve Türkiye'de ilk kez görülen olayda baba boşanma davası açmış ve kendisinden olmayan çocuğu da nüfusundan düşürmüştü.