Isparta’da Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:26

Güncelleme: 02.10.2023 - 17:53

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir otomobilde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler Sanayi Mahallesi’nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada aracın bagajında halıya sarılı piyasa değeri 400 bin dolar olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan lahit mezarın Isparta Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.