İstanbul'da korkutan çatı yangını
İstanbul Sultanbeyli’de 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yurttaşlar korkuya kapılırken, alev alev yanan binanın bitişiğinde bulunan diğer binaya alevlerin sirayet etmesini itfaiye ekipleri önledi.
Olay, 20.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Afyon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıya yayıldı. Yükselen alevler bitişiğinde bulunan diğer binaya sirayet etmeden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile önlendi. Çevrede bulunan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri ve dumanı gören bina sakinleri büyük panik yaşadı. Çevre ilçelerden yardıma gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mahalle sakini Mehmet Ayaz, "Ben eskiden burada oturuyordum. Bir haber geldi çatı yanıyor diye koştum geldim. Alev alev yanıyordu. Ölü ya da yaralı yok, itfaiye ekipleri hızlı geldi. Diğer binaya sıçramasını önlediler" dedi.
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