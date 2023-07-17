İstanbul’da korsan taşımacılık ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul’da korsan taşımacılık faaliyeti ile göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan operasyonda 20 yabancı şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından korsan taşımacılık faaliyetleri ile göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, korsan taşımacılık faaliyetleri yaptıkları tespit edilen ve diğer illerden İstanbul’a, İstanbul'dan da göçmen kaçakçılığının yapıldığı sınır illerine kaçak göçmenlerin sevkini yaptıkları anlaşılan 20 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli şahıslar, soruşturma işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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