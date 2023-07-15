5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!

Mersin merkezli 5 ilde, göçmen kaçaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:35
5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!
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Suriye'den Bulgaristan'a göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre eden Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, şebekeye üye 15 kişinin kimliğini belirledi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Kayseri ve Sakarya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakılıp sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Nöbetçi hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise arandığı kaydedildi.


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