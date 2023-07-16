Düzce’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Düzce'de polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda 20 göçmen yakalandı. Göçmenleri Düzce'ye getirdiği tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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