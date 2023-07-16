Düzce’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 17:59
Düzce’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 

Düzenlenen operasyonda 20 göçmen yakalandı. Göçmenleri Düzce'ye getirdiği tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


Düzce göçmen Kaçakçılık

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