İstanbul'da kuruyan barajlar piknik alanı oldu

Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:19

Güncelleme: 03.08.2024 - 10:19

Megakent İstanbul'a su sağlayan barajların su miktarı yüzde 57 seviyesine kadar geriledi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı İstanbul'daki en düşük seviye olan yüzde 26 seviyelerine kadar geriledi. Kuraklık nedeniyle Mağlova ve Güzelce su kemerleri tamamen gün yüzüne çıktı. Havadan çekilen Alibey Barajı üzerinde tamimiyle ortaya çıkan Mağlova Kemeri gölgesinde vatandaşların piknik yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Kış aylarında sular altında olan kısımları kuruyan gölün birçok bölgesinde vatandaşlar arabayla gezdiği çekilen görüntülere yansıdı.

Uzmanlar, yaz aylarında aşırı su tüketiminin barajlardaki su seviyesinde hızla azalma nedenleri arasında olduğunu, bu nedenle tasarruf konusunda vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle, Ömerli Barajı yüzde 62 doluluk oranına sahipken, Terkos Barajı yüzde 72 ile en yüksek doluluk oranına sahip. Büyükçekmece Gölü yüzde 54 doluluk oranına kadar gerilerken, Darlık Barajı yüzde 60 su oranına sahip. Sazlıdere Barajı yüzde 52, Kazandere Barajı yüzde 27 ile doluluk oranı en az olan ikinci baraj oldu. Papuçdere yüzde 39 doluluk oranına kadar düşerken, Elmalı Barajı yüzde 63 seviyelerinde. Son olarak Istrancalar Barajı ise yüzde 37 oranına kadar düşüş gösterdi.