İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı: Siklonik hareket fena vuracak...

Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:54

Güncelleme: 29.08.2024 - 19:03

İstanbul'da beklenen yağış tehlikesi kapıda. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Megakent hem sağanak yağış hem de kuvvetli rüzgârın etkisinde iki gün geçirecek.

İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri kuvvetli yağışın yaşanması beklenirken Karadeniz üzerinde etkili olan siklonik hareketin ise kent üzerinde etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Hava Forum tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinde görülen bir siklonik hareket İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Uzmanlar, bu sistemin İstanbul'a metrekareye 250 kilograma yakın yağış bırakabileceğine dikkat çekiyor.

Siklon şu an için Karadeniz üzerinde hareket ederken bazı parçalarının İstanbul'a girerek yağışa neden olabileceği ifade edildi.

Cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların 22 ile 28 derece arasında olacağı bildirildi.

SİKLON NEDİR ?

Siklon, atmosferde meydana gelen büyük ölçekli dönen rüzgar sistemlerine verilen addır. Siklonlar, düşük basınç merkezleri etrafında dönen rüzgarlarla karakterizedir ve genellikle yoğun yağış, güçlü rüzgarlar ve bazen de şiddetli fırtınalar ile ilişkilidir. Bu tür sistemler, okyanus yüzeyindeki sıcak su kütleleri üzerinde gelişebilir ve tropikal bölgelerdeki sıcak denizlerde sıklıkla oluşan tropikal siklonlar (kasırga, tayfun) gibi isimlerle anılır.

Siklonlar, rüzgarların döndüğü yön ve güçlerine göre farklı türlerde olabilirler. Tropikal siklonlar, ılık okyanus sularının etkisiyle oluşur ve çok güçlü olabilir. Ekstratropikal siklonlar ise genellikle kutuplara daha yakın bölgelerde oluşur ve farklı bir yapıdadır.

Siklonlar genellikle yoğun yağışlara, fırtınalara, sel ve heyelanlara neden olabilir.

Siklonlar, meteoroloji biliminde önemli bir araştırma konusudur çünkü bu tür fırtınalar ciddi hasarlara yol açabilir.