İstanbul'da lahmacun fiyat uçurumu: Esenler'de 60, Göktürk'te 250 lira

Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:34

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:54

İstanbul'da lahmacun fiyatları semte göre farklılık gösteriyor. Esenler'de 60 liraya satılan lahmacun Göktürk'te 250 lirayı buluyor. Fiyat farkı esnaf arasında da tartışma konusu oldu. Ucuza satanlar fiyat farkının kiradan ve personel sayısından kaynaklandığını söylerken, pahalıya satanlar kullanılan malzeme kalitesinin fiyata yansıdığını belirtiyor. 60 liraya lahmacun satan Gündüz Çoklu, yüzde 45 kar yaptığını belirterek, "Çoğu yerde lahmacun 100- 200 lira, onlar kazık. En ideal lahmacun minimum 70, maksimum ise 80 lira olmalı. 200 liraya satan, yüzde 70 kar yapıyor. Bu kadar fiyat farkının olmasının nedeni ise kira ve personel sayısı" dedi. 250 liraya lahmacun satan şef Erdal Demir ise, "50 liraya satılan lahmacunu ne kadara mal ediyorlar bilemiyorum. İyi lahmacun ucuz olmaz, her zaman pahalı olur" diye konuştu.

''UCUZA SATACAĞIZ Kİ MİLLET ALSIN''

Esenler'de 30 yıldır esnaflık yapan Gündüz Çoklu (46), lahmacunu 60 liraya sattığını belirterek, "Ucuza satacağız ki millet alsın. Çoğu müşteri kendi malzemesini evde hazırlayıp getiriyor, öyle olunca tanesi 7 buçuk liradan lahmacun yapıyoruz. Lahmacun yaparken en çok kıymaya önem vermek gerekiyor. Kıyma güzelse lahmacun da güzeldir. Örneğin 1 kilo kıymayı 550 liradan alıyorsun, 1 kilogram kıymadan ortalama 25-30 tane lahmacun çıkıyor. 60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800- 2000 lira yapıyor. Bunun 1000 lirası masrafa gitse geri kalanı bize kalıyor. Çoğu yerde lahmacun 100- 200 lira, onlar kazık. Ortalama fiyat 75- 80 lira arası uygundur. Bizim sattığımız lahmacun bize yüzde 45 kar bırakıyor. Etiler, Taksim veya Aksaray'daki esnaflar da eti kasaptan alıyor. Hatta onlar eti toptan aldığı için daha ucuza alıyor. Mesela onlar bir lahmacunu 200 liraya satıyor, yüzde 70 kar yapıyor. Lüks yerler için lahmacun nasıl bu fiyata olur diyoruz. Mesela onun kirası 200 bin lira ise benimki 10 bin lira. O elemana 5 bin lira veriyorsa ben 2 bin lira veriyorum. En ideal lahmacun minimum 70 maksimum ise 80 lira olmalı. 40- 50 liraya satılan lahmacunlar da var. İçine taşlık ve kavram yağı koyan da var. Et temiz ve güzel olmalı" dedi.

''LAHMACUN BİZE YAKLAŞIK 50 LİRAYA MAL OLUYOR''

Fatih'te 25 yıldır esnaflık yapan kebapçı Zeki Temizoğlu (65) da lahmacunu 70 liraya sattığını, pahalı satanların ise kira giderinin fazla olduğunu söyledi. Temizoğlu, "Mesela Bağdat Caddesi'ndeki bir esnaf ne kadar kira veriyor. Kaç tane personel çalıştırıyor. Orasıyla bizim gibi mahalle arasındaki esnafın kiraları eşit değil, onu da hesap etmek gerekiyor. Bazen duyuyoruz lahmacun Bodrum'da 800 ve 1000 lira arasında satılıyor. Bu çok aşırı bir durum, bunlar insanları müesseseden uzaklaştıracak şeyler. Biz kendimiz ürettiğimiz ve sattığımız için piyasadan bayağı düşük satıyoruz. Şu anda 70 liraya satıyoruz ama piyasada 80'e de 100'e de lahmacun var. Lahmacun bize 40-50 liraya mal oluyor. Bu fiyattan aşağısı olmaz. Bizim kiramız yok, işletmeciliğini ve işçiliğini kendim yapıyorum, ne kazandıysak Allah bereket versin diyoruz. Düşük fiyatta satmamızın nedeni kendimizin üretmesidir" diye konuştu.

''RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA 65 LİRAYA SATIYORUZ''

Lahmacun yaparken en çok ete dikkat ettiklerini söyleyen Temizoğlu, "Yağlı veya yağsız olmak üzere etine dikkat ediyoruz. Hazırlanışı çok önemli, tuzuna, salçasına ve etinin kıvamına dikkat etmek gerekiyor. Yoksa lahmacun bozuk çıkar. Ramazan ayı dolayısıyla bir miktar indirim yaptık. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için lahmacunları 70'ten 65'e indirdik" dedi.

''50-60 LİRALIK LAHMACUNLARI İNSANLARIN YEMESİNİ TAVSİYE ETMEM''

Kadıköy'de bir lahmacun dükkanında çalışan 8 yıllık esnaf Mevlüt Demir (49) de iyi bir lahmacunun 150 liradan aşağı olmaması gerektiğini söyledi. Demir, "Lahmacunun püf noktası kullanılan etin niteliğidir. Biz dana döş ve kuzu döş kullanıyoruz. Lahmacunun maliyeti bayağı yüksek, 80 lirayı buluyor. Biz 120 liraya satıyoruz. Semtlere göre fiyat farkı markanın yanı sıra kullanılan ürünün niteliği ile ilgilidir. İyi bir lahmacunun fiyatı şu anda 150 liradan aşağı olmamalı. Maliyetleri hesaplarsak çok fazla kar elde ettiğimizi söyleyemeyiz. Ucuz dediğimiz 50-60 liralık lahmacunları insanların yemesini tavsiye etmem. Ben, ailem ve çocuklarım ne yiyorsa onun satılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.