İstanbul'da M2 metro hattında intihar girişimi!
İstanbul metrosu Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatıldı.
İstanbul metrosu Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.
İntihar girişimi nedeniyle istasyon seferlere kapatıldı. Konuya ilişkin Metro İstanbul duyuru yayımladı.
Duyuruda şöyle denildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 23, 2024
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal…
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