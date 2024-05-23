İstanbul'da M2 metro hattında intihar girişimi!

İstanbul metrosu Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:30
İstanbul'da M2 metro hattında intihar girişimi!
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İstanbul metrosu Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişimi nedeniyle istasyon seferlere kapatıldı. Konuya ilişkin Metro İstanbul duyuru yayımladı.

Duyuruda şöyle denildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."


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