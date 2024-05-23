İstanbul'da M2 metro hattında intihar girişimi!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:30

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:43

İstanbul metrosu Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişimi nedeniyle istasyon seferlere kapatıldı. Konuya ilişkin Metro İstanbul duyuru yayımladı.

Duyuruda şöyle denildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."