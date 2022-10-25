İstanbul'da metro seferlerinde arıza

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında yapılıyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 10:53
İstanbul'da metro seferlerinde arıza
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İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza meydana gelmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada duruma ilişkin şöyle denildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."


metro Yenikapı-Hacıosman metrosu

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