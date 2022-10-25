İstanbul'da metro seferlerinde arıza
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında yapılıyor.
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza meydana gelmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada duruma ilişkin şöyle denildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
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