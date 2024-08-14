İstanbul’da Metrobüs yolunda 45 günlük çalışma
Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda "Beyaz Yol" çalışması yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda "Beyaz Yol" çalışması yapılacak. Çalışmanın 45 sürmesi planlanıyor.
İBB, yaptığı yazılı açıklamaya göre Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda "Beyaz Yol" çalışması yapılacağını duyurdu. Çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor. Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek. Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Yuvama dönüyorum’ diyerek açıkladı
- 'Maalesef artık entübe vaziyette...'
- Erbakan'ın suçlamasına Çelik'ten yanıt!
- 15 başkan, 2 vekil AKP'ye geçiyor!
- ‘Başı açık istemiyorum’
- Yakında evlenecek olan 3 burç: Bu burçların bahtı açık
- AKP trolü Bölükbaşı’nın arama geçmişi ortaya çıktı
- CHP, AKP’yle farkı büyük açtı!
- 'Rusya'nın hedefleri arasında Türkiye de var'
- Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline veda etti