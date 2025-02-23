Yayınlanma: 23.02.2025 - 11:17

Güncelleme: 23.02.2025 - 11:17

İstanbul Valisi hava koşulları nedeniyle uygulanan motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı ne zaman kalkacak?

MOTOSİKLET VE MOTOKURYE YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla motosiklet ve motokurye yasağının kalkacağı bilgisini paylaştı.

İstanbul’da motosiklet kullanıcıları ve motokuryeler, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkabilecek. Bu saat öncesinde trafiğe çıkan kuryelere ve motosiklet kullanıcılarına cezai işlem uygulanabiliyor.

VALİ GÜL’DEN BEKLENEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında “ Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.