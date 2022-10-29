İstanbul'da oto sanayi sitesindeki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi

İstanbul Başakşehir'de araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

AA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 12:41
İstanbul'da oto sanayi sitesindeki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi
Abone Ol google-news

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinden meydana gelen patlamada yaralanan 3 işçiden Musa Yaycı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı hastanedeki yaralılardan Nadim Kazan taburcu edildi, Ferhat Çavga'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde ölen Fatih Önür'ün cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Tokat'a gönderildi.


İstanbul oto sanayi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler