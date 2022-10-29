İstanbul'da oto sanayi sitesindeki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 12:41

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinden meydana gelen patlamada yaralanan 3 işçiden Musa Yaycı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı hastanedeki yaralılardan Nadim Kazan taburcu edildi, Ferhat Çavga'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde ölen Fatih Önür'ün cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Tokat'a gönderildi.