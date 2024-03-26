İstanbul'da oto tamir dükkanına silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Başakşehir'de oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:49
İstanbul'da oto tamir dükkanına silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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Başakşehir'in Şahintepe Mahallesi, Diyar Sokak'taki oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda, İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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