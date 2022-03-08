İstanbul'da otomatik silahlarla kuyumcu soygunu
İstanbul Kağıthane’de maskeli bir grup, otomatik silahlarla girdikleri bir kuyumcuyu gasp edip kayıplara karıştı.
Kağıthane’de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.
Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının da kırıldığı görüldü.
Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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