İstanbul'da otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

İstanbul Kağıthane’de maskeli bir grup, otomatik silahlarla girdikleri bir kuyumcuyu gasp edip kayıplara karıştı.

İHA
08 Mart 2022 Salı, 14:36
İstanbul'da otomatik silahlarla kuyumcu soygunu
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Kağıthane’de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının da kırıldığı görüldü.

Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.


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