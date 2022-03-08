İstanbul'da otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

08 Mart 2022 Salı, 14:36

Kağıthane’de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.



Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının da kırıldığı görüldü.

Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.