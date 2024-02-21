İstanbul'da polis alarma geçti... Rastgele etrafa ateş açıp kaçtı!

Fatih'te, silahla rastgele etrafa ateş açıp kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 08:38
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde silah sesi duyulması üzerine çevrede bulunan polis ekipleri harekete geçti.

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ŞÜPHELİ KAÇTI!

Sesin duyulduğu bölgeye giden ekipleri gören şüpheli, olay yerinden kaçtı. Bir süre ekiplerin kovaladığı zanlı, ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü aktarıldı.


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