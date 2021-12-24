İstanbul'da polis memuru intihar etti: Emniyet Müdürü'nden 'talimat' iddiası

24 Aralık 2021 Cuma, 15:15

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Onur Kabadayı bu sabah 7.30 civarında Taksim'de yaşamına son verdi. Olay yerine gelen ekipler, Kabadayı'nın kendi silahıyla intihar ettiğine dair bilgi notu hazırlarken, Kabadayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre; emniyet kaynakları, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, Onur Kabadayı'nın intiharının medyaya düşmemesi konusunda talimat verdiğini söyledi. Kaynaklar, Aktaş'ın, “Haber yapılmayacak polis intiharını kimse duymayacak” şeklinde talimat verdiğini aktardı.



''HABER OLMAYACAK'' İDDİASI

Öte yandan emniyet kaynakları, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, Onur Kabadayı'nın intiharının medyaya düşmemesi konusunda talimat verdiğini söyledi. Kaynaklar, Aktaş'ın, “Haber yapılmayacak polis intiharını kimse duymayacak” diye talimat verdiğini aktardı.

2021, aynı zamanda Türkiye tarihinde en fazla polisin intihar ettiği yıl. Onur Kabadayı'nın intiharıyla birlikte, bu yıl toplam 108 polis, intihar yoluyla hayatına son verdi.

SOYLU'YA SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul'da intihar eden Onur Kabadayı hakkında haber yapılmamasına yönelik talimat verildiği iddiası ve polis intiharlarına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Bakan, Soylu'ya şu soruları yöneltti: