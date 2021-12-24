İstanbul'da polis memuru intihar etti: Emniyet Müdürü'nden 'talimat' iddiası
İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde bir polis memuru Onur Kabadayı yaşamına son verdi. Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, polis memurlarına "Bu olayı kimse duymayacak" diyerek talimat verdiği öne sürüldü. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için soru önergesi verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Onur Kabadayı bu sabah 7.30 civarında Taksim'de yaşamına son verdi. Olay yerine gelen ekipler, Kabadayı'nın kendi silahıyla intihar ettiğine dair bilgi notu hazırlarken, Kabadayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre; emniyet kaynakları, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, Onur Kabadayı'nın intiharının medyaya düşmemesi konusunda talimat verdiğini söyledi. Kaynaklar, Aktaş'ın, “Haber yapılmayacak polis intiharını kimse duymayacak” şeklinde talimat verdiğini aktardı.
''HABER OLMAYACAK'' İDDİASI
Öte yandan emniyet kaynakları, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, Onur Kabadayı'nın intiharının medyaya düşmemesi konusunda talimat verdiğini söyledi. Kaynaklar, Aktaş'ın, “Haber yapılmayacak polis intiharını kimse duymayacak” diye talimat verdiğini aktardı.
2021, aynı zamanda Türkiye tarihinde en fazla polisin intihar ettiği yıl. Onur Kabadayı'nın intiharıyla birlikte, bu yıl toplam 108 polis, intihar yoluyla hayatına son verdi.
SOYLU'YA SORU ÖNERGESİ VERİLDİ
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul'da intihar eden Onur Kabadayı hakkında haber yapılmamasına yönelik talimat verildiği iddiası ve polis intiharlarına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için soru önergesi verdi.
Bakan, Soylu'ya şu soruları yöneltti:
- Polis memuru Onur Kabadayı’nın ölüm nedeni nedir?
- Polis memuru Onur Kabadayı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır/akıbeti nedir? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır?
- İstanbul Emniyet Müdürü tarafından Polis Onur Kabadayı’nın intiharıyla ilgili “Haber yapılmayacak polis intiharını kimse duymayacak” yönünde talimat verdiği iddiasına yönelik açıklamanız nedir?
- Polis intiharlarının üstü örtülmek mi isteniyor? Açıklamanız nedir?
- Hayatının baharında isteyerek polislik mesleğini seçen ve vatan için canını vermekte tereddüt etmeden çalışan polislerimizin; amir tahakkümü, mobbing, angarya, 12’ye 12, 12’ye 24 ve çeşitli mesai uygulamalarıyla karşı karşıya bırakılmaları; ağır çalışma koşulları ve uygulamalarla aile ve sosyal hayatlarını yaşayamamaları; kendilerinin ve eşlerinin illerinde çalışmamalarına yönelik çıkarılan yönetmelik, ‘makam takdiri’ denilerek uygulanmayan yargı kararları… Tüm bunlar polis intiharlarında etkili midir? Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir?
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