İstanbul'da sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da etkili olan sağanağın yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'da şehir genelinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yoğunluğu kent genelinde hızla yükseldi.
İBB Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçüldü.
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